[아시아경제 공병선 기자] 일동제약은 연구·개발(R&D) 역량 확보를 위해 130억원 규모의 신약 연구개발 업체 아이리드비엠에스 주식을 취득하기로 결정했다고 14일 공시했다.

이는 자기자본 대비 5.11% 수준이다.

