GKL, '국민 혁신 아이디어 공모전' 개최

[아시아경제 최동현 기자] 그랜드코리아레저(GKL)가 14일부터 8월15일까지 국민과 함께하는 '2021 The 슬기로운 위기극복 GKL 국민 혁신 아이디어 공모전'을 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 국민의 참여와 소통을 통해 ▲코로나19로 침체된 국내 관광산업의 위기를 극복하기 위한 아이디어 ▲GKL의 기업 특성과 여건에 부합하는 혁신 아이디어 등 국민 눈높이에 맞는 참신한 아이디어의 발굴과 GKL의 경영 혁신을 위해 마련됐다.

공모 분야는 ▲관광산업 회복지원 ▲사회적 가치 구현 ▲GKL 뉴딜·혁신성장 등 3개 분야다. 대한민국 국민이면 누구나 참가 가능하며 실현 가능성, 혁신성, 지속성, 목적성 등을 평가한다.

8월 중 내·외부 평가위원의 심사를 거쳐 최우수상 1건, 우수상 1건, 장려상 3건 등 총 5건을 선정하고 각각 100만원, 50만원, 30만원의 상금을 수여할 예정이다. 특히 최종 심사자로는 외부 시민참여혁신단이 참여하여 국민의 눈높이에서 평가할 계획이다.

전병극 혁신경영본부장은 “이번 국민 혁신 아이디어 공모전을 통해 국민이 공감하는 참신한 아이디어가 발굴되기를 기대한다”며 “앞으로도 GKL은 공기업으로서 관광 업계와의 상생 발전과 사회적 가치 실현을 위해 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, GKL은 국민 참여 확대를 위한 노력으로 국민 대상 ‘혁신아이디어공모전’ 뿐만 아니라 국민 제언 등 국민 참여 플랫폼인 ‘GKL혁신포털’, 성과 모니터링 기능의 ‘GKL Eyes(온라인 시민참여단)’ 등 다양한 소통 채널을 통해 국민의 다양한 의견을 수렴해 정책에 반영하는 등 국민이 체감할 수 있는 혁신을 위해 노력하고 있다.

이번 공모전의 접수 및 자세한 사항은 GKL 홈페이지 내 ‘혁신포털_국민참여’ 메뉴에서 확인하면 된다.

