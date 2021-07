광주 광산소방서, 관내 전통시장 방문 '화재 안전점검' 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)가 전통시장 화재예방에 온힘을 쏟고 있다.

광산소방서는 관내 송정매일시장, 송정5일시장, 1913송정역시장 등 3개 전통시장을 방문해 안전전검을 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 관내 전통시장 상인들의 자율적인 점포점검을 통한 화재취약요인 사전 제거 및 소방시설 관리실태 점검 등 전통시장 화재예방과 시장상인들의 안전의식 고취를 위해 추진됐다.

이날 ▲시장상인회 등과 협조를 통한 화재안전교육 및 화재예방 컨설팅 추진 ▲점포 내 화재취약요인 제거 및 전기·가스시설 안전사용 당부 ▲ 보이는 소화기, 비상소화장치 사용법 설명 등을 중점 진행했다.

송성훈 서장은 “시장은 구조 특성상 점포들이 밀집돼 있어 화재가 발생하면 대형화재로 이어질 가능성이 높은 만큼 각별한 주의가 요구된다”며 “전통시장 화재예방대책과 함께 철저한 대응태세를 확립해 유사시 피해 최소화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

