[아시아경제 김종화 기자] 국내 가구업계 1위 한샘은 14일 최대주주인 조창걸 명예회장과 특수관계인의 주식을 사모펀드인 IMM프라이빗에쿼티 주식회사에 매각하는 내용의 양해각서를 체결했다고 공시했다.

3월 말 기준 한샘의 주식 보유 현황은 창업주 조 명예회장의 지분은 15.45%, 특수관계자 지분을 모두 합하면 30.21%다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr