DGB금융그룹, 대구결혼이주여성 취업교육 지원

[아시아경제 김효진 기자] DGB금융그룹이 지주 창립 10주년을 맞이해 대구광역시와 대구 서구지역 다문화 결혼이주여성들의 취업교육을 지원한다.

DGB금융은 이를 위해 14일 서구건강가정·다문화가족지원센터에서 ‘대구결혼이주여성 취업교육센터’ 개소식을 진행했다고 밝혔다.

대구결혼이주여성 취업교육센터는 취업지원반을 개설해 이주여성들이 한국사회에서 정착할 수 있도록 지원한다. 취업을 위한 기본 소양과목을 포함해 재봉교육, 운전면허교육, 아동요리지도사, 정리수납, 병원코디네이터, 요양보호사 자격증반 등을 개설해 특화된 일자리를 창출할 계획이다.

이날 행사에는 주한 캄보디아 롱 디망쉐 대사가 참석해 다문화 이주여성들의 취업교육센터 개소를 축하하고 자국민(캄보디아 결혼 이주여성)과의 간담회를 통해 한국에서의 안정적인 정착을 격려하는 자리를 가졌다.

DGB금융은 캄보디아 청소년들의 교육지원과 취약계층의 직업교육지원을 위해 미화 2만달러 상당의 후원금을 전달하고 대구에 거주 중인 다문화 가정에 '사랑의 생필품 박스'도 전달했다.

김태오 DGB금융 회장은 “대구결혼이주여성 취업지원센터를 통해 이주여성들의 취업이 활발해지길 바란다”며 “앞으로도 DGB금융그룹은 다문화 가정의 인식개선과 한국에서의 안정적인 정착에 지속해서 관심을 가지겠다”고 말했다.

DGB금융은 ‘따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다’라는 그룹 미션을 설정하고 2011년 DGB사회공헌재단을 설립해 체계적이고 선도적인 사회공헌 사업을 지속해서 추진 중이다.

금융권 최초로 결성된 DGB동행봉사단을 통해 지역별, 본부별 다양한 봉사활동을 추진하고 있으며, 특히 올해 실시된 ESG 선포식을 통해 환경·사회·지배구조를 아우르는 선진 경영을 선도해 나갈 것을 선포하고 또 다른 도약을 준비하고 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr