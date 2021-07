이재명 "당에 제출할 사진 골라주세요"…집단지성에 S.O.S

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 이번에도 어려운 문제를 해결할 때 자주 이용했던 '집단지성'에 도움의 손길을 내밀었다.

이 지사는 14일 페이스북에 올린 '어려울 땐 집단지성에게.. 여러분 의견은 어떠신가요?'라는 글을 통해 "(더불어민주)당에 제출할 사진을 고르고 있다"며 "내부에서 갑론을박이 있어 여러분께 여쭙는다"고 사진 4장을 올렸다.

그는 그러면서 "모를 땐 아는 척 말고 물어봐야지요"라며 "올라온 1~4번 중 (어떤 게 당에 제출하기 좋은 사진인지)댓글로 부탁한다"고 전했다.

이 지사는 그간 도정 운영 과정에서도 민감한 현안 등에 대해 도민들에게 자주 의견을 구했다.

그는 지난해 코로나19가 확산되자, 일반병실을 코로나 환자를 위한 병실로 이용하는 데 대해 도민들의 생각이 어떤 지를 페이스북을 통해 물었다.

최근에는 망국적 부동산 투기 극복을 위해 부동산 투기 차단과 주택가격 안정화를 위해 토지거래 허가제 도입이 절실하지만 일부에서 과도한 기본권 침해라는 시각이 존재한다는 지적이 일자, 도민들에게 제도 도입 여부에 대해 댓글을 올려 달라고 부탁했다.

