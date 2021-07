함양산삼항노화엑스포-국토 안전관리원 업무협약 체결

안전한 엑스포를 위한 적극적 협력 약속



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회는 국토 안전관리원과 14일 ‘2021 함양산삼항노화엑스포의 성공적 개최를 위해 업무협약’을 체결했다.

이날 협약식은 엑스포 조직위원회 이재욱 기획본부장과 국토 안전관리원 강부순 부원장 등 관계자가 참석한 가운데 상호지원과 협약사항 이행을 약속했다.

?이번 협약으로 엑스포 조직위원회와 국토 안전관리원은 관리원 네트워크를 활용한 엑스포 홍보 및 관람객 유치 협조, 회원 단체관람객 엑스포 관람 행정편의 제공 등 엑스포 성공을 위해 상호 협력하기로 했다.

?이날 강 국토관리원 부원장은 “국제행사에 국토관리원이 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “국토관리원의 역량을 적극적으로 활용해 엑스포 성공적인 개최에 적극적으로 협력하겠다”고 약속했다.

이재욱 엑스포 조직위원회 기획본부장은 “국토 안전관리원에서 적극적으로 참여 의사를 전해줘 큰 힘이 될 것”이라며 “안전하고 풍성한 엑스포를 구성해 엑스포장을 방문객들에게 추억을 선사할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr