이재명 "우원식 의원 지지에 천군만마 얻었다" 감사

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 우원식 더불어민주당 의원이 자신을 공식적으로 지지 표명한 데 대해 '천군만마를 얻었다'며 감사함을 표시했다.

이 지사는 14일 페이스북을 통해 "우원식 의원께서 저를 공식 지지하신다고 발표해 주셨다"며 "참으로 감사한 일이고 천군만마를 얻은 것처럼 든든하다"고 했다.

이어 "우원식 의원은 '갑의 횡포' 해결을 위해 '을지로 위원회'를 제안하고 만드셨다"며 "을지로 위원회는 현장만 수백차례 방문하며 비정규직과 노동자들의 먹고사는 문제해결에 집중했다"고 높이 평가했다.

또 "정치가 해야 할 일이 무엇인가를 직접 보여준 우리 민주당과 정치의 자랑"이라며 "변호사 이재명의 책상 뒤에는 항상 '민생변호'라는 글이 걸려 있었다"고 회고했다.

나아가 "사회적 약자들의 어려움과 고통을 잊지 않겠다는 의지였다"며 "우원식 의원과 함께 민생 문제 해결을 통한 정치의 효능감을 보여줄 수 있게 되어 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

이 지사는 끝으로 "불평등, 불균형, 양극화 완화를 위해 최선을 다하겠다"며 "성과로 국민 여러분의 기대에 부응하겠다"고 약속했다.

