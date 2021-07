정부, 車 탄소중립협의회 개최…친환경연료 '이퓨얼' 집중 논의

산업부, 제2차 '자동차산업 탄소중립협의회' 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 민관 합동으로 '자동차산업 탄소중립협의회'를 개최하고, 내연기관차에서 미래차로 전환하는 과정에서 탄소감축 역할을 할 수 있는 '탄소중립연료(e-fuel·이퓨얼)' 활용 방안에 머리를 맞댔다.

산업통상자원부는 14일 화상회의로 업계 대표기업 임원 및 관련 전문가들이 참석한 가운데 제2차 자동차산업 탄소중립협의회를 개최했다. 이 협의회는 지난 3월 완성차 및 부품업계가 2050 탄소중립 비전에 동참하고, 친환경차 전환 및 기술 혁신을 촉진하기 위해 발족됐다.

이번 2차 협의회에선 '2050 탄소중립 공동선언' 이행을 위해 우리 자동차 산업이 친환경차 분야로 신속히 전환하면서 생산기반과 일자리를 유지·확대할 수 있는 방안을 논의했다. 특히 탄소감축 수단으로서 내연기관차용 이퓨얼에 대한 논의가 집중적으로 이뤄졌다. 이퓨얼을 활용하면 내연기관차를 전기차, 수소차로 대체하지 않더라도 탄소감축이 가능하다.

민경덕 서울대 교수는 '탄소중립연료의 기술성·경제성'을 발표했다. 민 교수는 "수송 분야 탄소중립 수단으로 이퓨얼, 차세대 바이오연료, 수소엔진 등 다양한 기술이 국내외적으로 개발, 실증되고 있다"며 "특히 중대형차 분야에서 탄소중립연료가 수소차와 함께 고려될 필요가 있다"고 밝혔다. 다만 ▲이산화탄소 회수기술 ▲수소와 이산화탄소 합성기술의 경우 경제성 확보 및 대량생산을 위한 연구개발(R&D) 지원이 필요하다고 진단했다.

이항구 한국자동차연구원 박사는 '탄소중립연료의 산업경제적 의의'를 발표했다. 탄소중립연료는 내연기관차에 적용할 수 있어 자동차부품 및 정유업계의 친환경차 전환 과정에서 완충 역할이 가능한 장점이 있다고 언급했다.

이 밖에 김재경 에너지경제연구원 박사는 '2050 탄소중립 시나리오 추진현황 및 과제' 발표를 통해 전기차·수소차 등 무공해차 보급 확대 및 수요관리 강화·기술혁신 동시 추진을 강조했다.

참석자들은 탄소중립 달성을 위해 ▲친환경차전환 투자유인을 위한 제도개선 ▲하이브리드 개소세·취득세 일몰연장 ▲사업재편을 위한 R&D 지원 등을 건의하고 대응 방향에 대해 토론했다.

정만기 한국자동차산업협회 회장은 "우리 완성차 및 부품기업이 탄소중립에 과감하게 도전할 수 있도록 오늘 논의된 의견들이 정책에 반영될 수 있도록 정부가 노력해달라"고 당부했다.

산업부는 자동차 산업경쟁력을 제고하는 방향으로 '수송부문 미래차 전환전략'을 연말까지 마련할 계획이다. 산업부 관계자는 "정부는 우리 자동차업계가 탄소중립으로 힘차게 나아갈 수 있도록 지난 1차 협의회 이후 법적·제도적 기반을 착실히 마련해 나가고 있다"며 "지난 4월엔 탄소중립연료의 산업적 가치와 잠재력을 검증하기 위한 탄소중립연료 연구회를 발족했고, 6월엔 친환경차법 개정안이 국회 본회의를 통과하는 등 대규모 수요창출과 충전편의 혁신을 위한 법적기반이 마련됐다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr