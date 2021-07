팬오션, 쉘과 LNG선 2척 장기계약 추가 체결

[아시아경제 이동우 기자] 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 7,520 전일대비 220 등락률 -2.84% 거래량 8,475,673 전일가 7,740 2021.07.14 14:27 장중(20분지연) 관련기사 전 세계적 확산 막는 ‘원샷’ 백신 등장! 임상 3상 결과 발표!내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 은 글로벌 에너지 기업인 '쉘'과 액화천연가스(LNG)선 2척에 대해 3648억원 규모의 신규 투자를 결정했다고 14일 밝혔다.

팬오션은 17만4000CBM급 신조 LNG선 2척을 발주해 2024년 10월과 12월에 각각 인도받아 7년간 쉘과 체결한 계약을 이행할 계획이다. 쉘은 이번 계약에 대해 최장 6년을 추가로 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있어 계약은 최장 13년까지 가능하다.

이번 계약은 지난해 12월 쉘이 팬오션과 체결한 17만4000CBM급 LNG선 2척에 대한 장기대선계약의 옵션 계약 행사 건이다. 추가 계약에 따라 팬오션은 쉘과 17만4000CBM급 LNG선 4척에 대한 장기계약을 확보하게 됐다.

팬오션은LNG가 친환경 에너지로 향후 수요 증가에 따른 선가 상승을 고려해 사업 포트폴리오 확대 및 경쟁력 강화를 위해 지속적인 노력의 결과라고 설명했다.

팬오션은 지난해 12월 이후 LNG선 5척, LNG벙커링선 2척 등 총 7척의 선박을 확보했다. 이로써 기존 가스공사의 LNG KOLT호를 포함, 총 8척의 선단을 구축하며 LNG사업 분야에서의 입지를 확고히 하는 계기가 됐다.

안중호 팬오션 대표이사는 "이번 계약을 바탕으로 현재 KC(코리아컨소시엄)와 함께 진행 중인 카타르 LNG 사업에도 최선을 다할 것"이라며 "드라이벌크 뿐만이 아니라 곡물트레이딩 및 친환경 에너지 부문의 강화를 통해 지속가능한 글로벌 리딩 해운물류기업으로 도약하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr