광주신세계, 잠 못 드는 열대야 '꿀잠 페어전' 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 열대야에 잠 못 드는 이들을 위해 ‘꿀잠 페어전’을 개최한다고 14일 밝혔다.

본관 1층 이벤트홀에서 오는 16일부터 22일까지 진행되는 꿀잠 페어전은 무더위로 잠을 설치는 요즘, 숙면에 도움이 되는 리빙 상품을 제안하는 행사다. 베딩부터 스마트 가전까지 한 자리에서 만나볼 수 있다. 특히 지역 향토 업체인 캐리어에어컨, 디케이㈜를 만나볼 수 있다.

캐리어에어컨은 올해로 설립한 지 36년이 되는 지역을 대표하는 향토 기업이다. 광주 하남산단에 본사를 두고 있으며 가정용 에어컨부터 상업용 및 산업용 제품에 이르기까지 폭넓은 제품 라인업을 갖추고 있는 냉·난방 공조 전문 기업이다.

최근에는 공기청정기, 제습기, 와인 셀러, 음식물 처리기 등의 제품으로도 사업 영역을 확장하는 등 종합 가전 기업으로 성장하고 있으며 올해 광주광역시 명품강소기업에 선정됨에 따라 일자리 창출, 연구소와의 협업을 통한 대표 상품 개발, 공장 활성화 등도 추진 중에 있다.

또 디케이㈜는 올해로 설립한 지 28년이 되는 향토 기업으로 광주 평동산단에 위치하고 있다. 대기업에 금형 및 부품을 납품하면서 쌓은 기술력과 노하우를 바탕으로 에어 가전 제품도 제조하는 기업으로 도약하고 있다.

디케이㈜는 다중 필터가 적용되어 큰 먼지부터 미세 먼지까지 제거가 가능하면서 냄새 제거, 살균 등 쾌적한 실내 환경 조성을 위한 다양한 기능을 갖추고 있는 공기 청정기를 합리적인 가격에 선보이고 있다.

이번 행사 기간 동안 파격적인 할인으로 지역 향토 기업을 홍보 할 예정이다.

케리러에어컨은 올뉴 에어로 18단 에어컨 최고급형(16평 형/CPVM-AP161AP)을 46% 할인된 가격으로 210만원, 벽걸이 인버터 에어컨(6평 형/CSV-A061LV)을 26% 할인된 가격으로 50만9000원, 캐리어 와인 셀러(CSR-28WR) 39% 할인된 가격으로 18만9000원에 판매한다.

디케이㈜는 미니에어 공기청정기(DAP-0403PB)는 인터넷 최저가에서 7% 할인된 8만8000원에, 934 공기청정기(DAP-934BAWG)는 인터넷 최저가에서 15% 할인된 22만원에, S9 공기청정기(DAP-2216NAWH)는 인터넷 최저가에서 9% 할인된 13만원에 팔매 할 예정이다.

이외 편안한 잠을 도와주는 수면 용품 미입점 브랜드도 선보인다.

먼저 잘못된 생활 습관과 자세로 인한 신체적인 문제를 바로잡고 올바른 수면을 취할 수 있도록 도수기법을 응용한 기능성 베개 ‘가누다’와 리넨, 인견 등의 천연 소재를 사용해 호텔 베딩 같은 고급스러움을 느낄 수 있는 침구를 제안하는 ‘프레쉬파인드’, 극세사 폴리 섬유 소재를 사용하지 않고 면과 동물의 털 등 천연소재만을 사용하는 프리미엄 울 라이프 스타일 브랜드인 크리스피바바를 선보인다.

그리고 까사미아와 시몬스의 프리미엄 제품을 직접 경험해 볼 수 있는 공간 체험 존도 마련했다. 아늑하면서도 편안한 분위기를 느낄 수 있도록 마련했다.

이동훈 광주신세계 대표는 “올해 여름은 그 어느 때보다 극한의 무더위가 찾아 올 것으로 예상하고 있다. 그러다 보니 최근에는 잠을 위해 아낌 없이 투자하는 고객들이 늘어 나고 있다”며 “열대야 시즌에 맞춰 처음으로 수면용품 행사를 마련했다”고 말했다.

이어 “특히 이번 행사에 지역 향토 기업인 캐리어에어컨과 디케이㈜를 선보이게 됐다”고 강조했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr