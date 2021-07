안랩, ICT 중소기업 보안 솔루션 공급기업으로 선정

[아시아경제 강나훔 기자] 안랩은 과학기술정보통신부의 'ICT 중소기업 정보보호 컨설팅 및 보안솔루션 도입 지원 사업'의 보안 솔루션 공급기업으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

안랩은 제품 우수성, 가격 적정성, 서비스 역량, 기업 안정성 등에 대한 종합 평가를 거쳐 ▲네트워크 보안 솔루션 ▲시스템(단말) 보안 솔루션 부문의 공급기업으로 선정됐다.

안랩은 네트워크 보안 솔루션 부문에서 차세대 방화벽 ‘안랩 트러스가드(AhnLabTrusGuard)’를 공급한다. 안랩 트러스가드는 고도화된 애플리케이션 컨트롤(Application Control)과 C&C 서버(공격자가 악성코드를 원격 조정하기 위해 사용하는 서버) 탐지 및 차단, 암호화된 트래픽 가시성 확보 등 고객의 요구사항이 반영된 차세대 방화벽이다.

시스템 보안 솔루션 부문에서는 중소기업용 SaaS(Software-as-a-Service·서비스형 소프트웨어)형 보안관리 솔루션 ‘안랩 오피스 시큐리티(AhnLab Office Security)’를 공급한다. 안랩 오피스 시큐리티는 강력한 보안과 손쉬운 관리 기능을 SaaS 형태로 제공하는 보안관리 솔루션으로, 고객은 별도 관리 서버 구축 없이 사용환경에 따라 제품 라이선스를 구매 후 즉시 사용할 수 있다.

이상국 안랩 마케팅본부장은 “이번 사업의 솔루션 공급 기업으로서 보안에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 안랩의 축적된 보안 역량이 적용된 솔루션을 지원할 것”이라고 말했다.

