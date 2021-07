티웨이항공, 추석 국내선 항공편 예약 오픈…'김포~부?산' 노선 증편

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 추석 기간 내 국내선 항공편 예약을 오픈한다고 14일 밝혔다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 오는 15일 오전 10시부터 추석 명절 기간인 9월17일~22일까지의 국내선 항공편 예약을 홈페이지와 모바일 앱(웹) 등을 통해 오픈한다고 밝혔다.

특히 김포~부산 노선의 이동이 많을 것을 대비해 해당 기간 왕복 16회 임시편을 편성해 증편 운항한다. 이를 통해 총 6000석 이상의 좌석을 공급해 서울~부산 간 귀향 귀경길 이동을 위한 승객 수송에 앞장설 예정이다.

코로나 상황에 따른 탑승 고객들의 안전한 수송을 위해 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 철저한 방역조치를 통한 수속과 탑승 절차도 이어갈 예정이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 현재 체크인과 탑승 시, 기내에서 고객들이 지켜야 할 방역수칙을 홈페이지에 안내하고 있으며 현장에서도 방역조치 매뉴얼에 따른 탑승 수속을 철저히 진행 중이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 이번 추석 연휴기간 총 11만 석의 좌석을 운영해 고향 방문과 여행을 가는 고객들의 이동 편의에 앞장설 예정이다. 탑승 노선은 ▲김포-제주 ▲부산-제주 ▲대구-제주 ▲청주-제주 ▲광주-제주 ▲김포-부산 ▲부산-양양 ▲광주-양양 등 총 8개 노선이다.

특히 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 은 국내선 반려동물 동반 승객들을 위한 티펫(t’pet) 서비스를 통해 반려동물 무게 최대 9㎏(운송용기 포함)까지 기내 반입을 허용하고 반려동물 전용 탑승권 발급 및 티펫 전용 스탬프 제도를 통한 색다른 서비스도 제공한다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 60 등락률 -1.51% 거래량 143,811 전일가 3,985 2021.07.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 무착륙 관광비행 6회 운항…운임 9만5200원부터 티웨이항공, 글로벌고객만족도 LCC 부문 '7년 연속 1위' 선정티웨이항공, 소방관 혜택 확대…"가족까지 국내선 할인" close 관계자는 "고향과 친지 방문을 위한 편안하고 안전한 이동을 위해 철저한 방역 수칙을 준수하며 안전한 비행을 제공할 것”이라며 “고객들의 예약이 몰리는 시기인 만큼 원하는 날짜와 시간대 이용을 위해서는 빠른 예약이 필수”라고 전했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr