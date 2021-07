“지역 공공기관 채용 늘려 인재유출 막자” 울산·경남, 인재채용 광역화 새판 짠다

14일 울산시·경남도 ‘업무협약’ 체결



법령 개정, 교육프로그램 개발 등 협력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지역 인재 유출을 막기 위해 정주와 취업 여건을 만들어가는 계획 추진에 울산과 경남이 손을 잡았다.

울산시와 경남도는 ‘울산·경남 지역인재 채용 광역화를 위한 업무협약’을 체결했다고 14일 밝혔다.

협약서는 ▲울산·경남 지역인재 채용 광역화 및 관련 법령 개정을 위해 상호 협력 ▲이전공공기관과 지역대학의 지역인재 육성 교육 프로그램 개발 지원 ▲대학 강의, 전문분야 연구·기술개발 등을 위한 인력 교류 등 내용을 담고 있다.

울산시와 경남도는 지역 인재들이 내년부터 이전공공기관의 취업기회가 확대돼 채용 혜택을 받을 수 있도록 ‘울산·경남 지역 인재 채용 광역화 법령 개정’을 국토부에 공동으로 건의할 계획이다.

지역인재 광역화가 이뤄지면 울산·경남권 지역학생들이 울산 7개, 경남 10개의 17개 의무채용 공공기관에 취업할 기회가 확대될 전망이다.

송철호 울산시장은 “지역인재 채용범위가 광역화되면 울산지역 청년에게 양질의 일자리 확대, 다양한 취업 기회를 제공해 채용의 결실로 이어질 것으로 기대하고 있다”면서 “대학과 이전공공기관의 개방과 협력을 강화하도록 적극적으로 도울 계획”이라고 말했다.

