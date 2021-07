"톡톡 튀는 골퍼들의 선택."

‘넘버 1 골프공‘ 타이틀리스트 프로v1 핑크 리미티드 에디션(사진)이다. 2017년에 이어 두번째 선보인다. 여름 시즌을 맞아 자신만의 개성을 드러내기에 적합한 라인이다. 최신 모델의 토털 퍼포먼스는 그대로 유지하면서 골프공의 플레이 넘버와 사이드 스탬프에 핑크 컬러 디테일을 담았다. 더욱 긴 비거리와 빠른 볼 스피드, 드롭-앤-스톱 그린사이드 스핀 컨트롤, 부드러운 타구감 등을 느낄 수 있다.

패키지 역시 같은 컬러를 활용해 희소성과 심미성을 더했다. 국내에서 한정 수량으로 판다. 열정적인 골퍼들의 개인 소장품은 물론 소중한 사람에게 마음을 전달할 수 있는 선물로 안성맞춤이다. 이달 중 브랜드 스토어를 포함한 일부 골프공 공식 대리점에서 살 수 있다. 공식 출시 전에는 홈페이지 내 마이 타이틀리스트에서 선공개 및 사전 판매한다.