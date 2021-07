美, 자국 기업에 中 신장 투자 법 위반 가능성 경고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 13일(현지시간) 중국 신장 지역 강제노동 및 인권유린과 관련된 거래와 투자를 중단하라고 기업들에 경고했다. 중국이 자국 기업의 미국 상장을 제한하는 조치와 맞물려 향후 양국 경제 관계가 악화할 가능성이 예상된다.

미 국무부와 재무부, 상무부, 국토안보부, 무역대표부, 노동부가 공동으로 신장 지역 공급망과 관련해 갱신한 경보는 중국 정부가 신장에서 소수 민족에 대한 집단 학살과 반인도적 범죄를 저지르고 있다고 규정하고 미국 기업과 개인이 직간접적으로 신장 지역과 관련된 공급망과 벤처 투자 시 미국 법을 위반할 위험이 있다고 경고했다.

국무부가 발표한 36쪽 분량의 설명서에는 신장 지역의 강제노동 및 감시에 연관된 중국 기업에 투자하는 위험에 대한 구체적 정보 등이 수록됐다. 해당 분야로는 농업과 면화, 직물, 휴대전화, 전자조립품 등이 제시됐다.

설명서는 또 중국 정부가 신장 위구르 자치구와 중국 다른 지역에서 대부분 무슬림인 위구르와 카자흐, 키르기스족을 겨냥해 끔찍한 유린을 계속하고 있다고 적시했다.

토니 블링컨 국무부 장관은 성명을 통해 중국 정부가 신장지역에서 집단학살과 범죄를 자행하고 있다고 적시한 것이 이번 경보의 특징이라고 소개했다.

블링컨 장관은 "미국은 중국의 잔혹 행위와 유린에 대해 범정부적 노력과 민간 및 동맹과의 긴밀한 조율을 통해 계속 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

이번 경보는 도널드 트럼프 전 행정부 시절인 지난해 7월 국무부와 재무부, 상무부, 국토안보부가 처음 발령한 경보를 수정한 것이다. 당시와 비교해 무역대표부, 노동부가 추가되면서 범 정부 차원의 대응이 이뤄지고 있음을 추정케 하고 있다.

바이든 행정부는 지난주에도 신장 지구 인권 침해와 감시에 관련된 14개 중국 기업 등을 '블랙리스트'에 추가한 데 이어 이번 주 에는 홍콩에 대해서도 비슷한 경보를 발령할 것이라고 블룸버그 통신은 전했다.

미 의회도 정부의 방침을 지지하고 있다. 미 상원 외교위원회는 지난달 신장에서 강제 노동으로 생산된 상품에 대한 수입 제한을 부과하고 신장과 거래하려는 기업을 규제하는 '위구르 강제 노동 방지법'을 통과시켰다.

한편 중국 정부는 지난달 30일 미국 증시에 상장한 차량 공유업체 디디추싱에 대해 상장 연기 지시를 따르지 않았다는 이유로 강력한 대응 조치에 나섰고 타국 증시에 상장하는 기업에 대해 당국의 허가를 받도록 했다. 중국기업의 미 증시 상장을 사실상 차단한 조치라는 분석이다.

