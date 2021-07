[아시아경제 이춘희 기자] 골드만삭스의 올해 2분기 실적이 시장 컨센서스를 크게 상회했다.

골드만삭스는 13일(현지시간) 오전 2분기 실적을 발표했다. 회사 측에 따르면 2분기 매출은 153억9000만달러(약 17조6292억원)으로 시장 예측치 120억4000만달러을 크게 웃돌았다. 순수익은 54억9000만달러를 기록했다.

특히 자산관리 부문의 성장이 두드러졌다. 이 부문의 2분기 매출은 51억3200만달러로 전년 동기 대비 144%나 성장했다. 올해 누적 매출도 97억4600만달러로 전년 상반기에 비해 386% 뛰었다.

주당 순이익(EPS) 역시 시장 예측치인 9.96달러를 크게 뛰어넘는 15.02달러(약 1만7205원)를 나타냈다. 이에 따른 분기 배당금도 주당 2달러로 늘어났다.

