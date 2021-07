현대중공업 임단협 3차 잠정 합의… 기본급 4만1천원 인상

[아시아경제 박준이 기자] 현대중공업 노사가 2019년과 2020년 임금 및 단체협약 3차 잠정합의안을 도출했다. 잠정합의안에는 기본급 인상 등의 내용이 포함됐다.

노사는 13일 울산 본사에서 열린 10차 통합 본교섭에서 2년치 임단협에 잠정 합의했다. 이는 2차 잠정합의안이 지난 4월2일 조합원 투표에서 부결된 이후 102일 만에 합의된 것이다.

3차 잠정합의안에는 지난해 기본급을 4만1천원(호봉승급분 포함) 인상한다는 내용이 담겼다.

기존 잠정합의안의 내용은 2019년 기본급 4만6천원(호봉승급분 포함) 인상, 2020년 기본급 동결, 성과금과 격려금, 별도의 특별격려금 200만원 지급, 물적분할(법인분할) 과정에서 발생한 노사의 각종 소송 취하 등이었다.

3차 잠정합의안에 대한 조합원의 찬반 투표는 이번 주 안으로 열릴 예정이다. 가결되면 현대중공업 임단협은 협상이 시작된 지 2년2개월여 만에 타결되는 것이다.

노사는 지난 2019년 5월2일 상견례 이후 법인분할 주주총회를 놓고 갈등을 벌였다. 그 과정에서 노조의 주총장 점거와 파업, 사측의 징계 등으로 협상에 난항을 빚어왔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr