[아시아경제 박준이 기자] 정보기술(IT) 서비스 공급 업체 LG CNS가 국내 증시 상장을 추진한다.

13일 업계에 따르면 LG CNS는 최근 관련 태스크포스(TF)를 꾸려 회의를 열고 상장 검토에 들어갔다. 상장 시기는 이르면 2023년으로 전해졌으나 회사 측은 아직 구체적 시기는 정해지지 않았다고 밝혔다.

LG CNS는 주요 IT 서비스 기업 중 유일한 비상장 종목으로, 코로나19 국면에 들어서면서 관련 업체들의 주가가 오르면서 관심이 집중됐다.

올해 1분기 매출과 영업이익은 각각 7544억원과 543억원으로, 금융 IT 시스템 구축과 클라우드 등 사업 선전에 따라 사상 최대 수치를 기록했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr