WHO 자문단, "유전자 편집 기술 관한 윤리적 표준 제정해야"

[아시아경제 이춘희 기자] 세계보건기구(WHO) 자문단이 유전자 편집기술의 무분별한 이용을 막기 위한 글로벌 표준을 만들어야 한다고 지적했다.

WHO 전문가 자문단은 12일(현지시간) 발표한 '인간 유전자 편집: 의견서(Humane genome editing: position paper)'를 통해 유전자 편집기술의 윤리적 표준을 만들어야 한다고 주장했다.

윤리학자, 법률 전문가, 정책 당국자 등으로 구성된 이들 자문단은 질병 치료를 위해 안전성이 담보되지 않은 유전자 편집을 하거나 인간의 운동능력을 인위적으로 향상시키기 위한 유전자 편집 등이 일어날 가능성에 대한 우려를 이번 의견서에 담았다. 자문단은 이러한 우려를 막기 위해 유전자 편집 기술에 대한 국제적 윤리 표준을 제정하는 한편 유전자 편집 실험을 국제적으로 등록하는 절차와 공익제보자 보호 등의 노력이 필요하다고 의견서를 통해 전했다.

유전자 편집은 유전자를 선택적으로 제거하거나 염기를 치환해 돌연변이를 유도하는 생명공학 기술이다. 지난해 노벨화학상 수상자로 '크리스퍼/카스9(CRISPR/Cas9)' 유전자 가위를 개발한 공로로 마뉘엘 샤르팡티에, 제니퍼 다우드나 박사가 선정되기도 했다.

하지만 유전자 가위와 관련해 윤리적 문제도 끊임없이 제기되고 있다. 특히 이번 의견서 작성에는 2018년 중국에서 유전자를 편집한 쌍둥이 여자아이가 태어난 사건이 배경으로 작용했다. 2018년 중국 과학자 허젠쿠이는 에이즈(AIDS·후천성면역결핍증) 바이러스에 면역력을 갖도록 유전자를 편집한 쌍둥이 여자아이를 출생시켰다고 발표해 논란을 불러일으켰다. 허는 이후 중국 법원에서 불법 의료 행위 죄로 징역 3년에 벌금 300만위안(약 5억3118만원)을 선고받았다.

