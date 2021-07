[아시아경제 박준이 기자] 신흥에스이씨 신흥에스이씨 243840 | 코스닥 증권정보 현재가 65,000 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 195,451 전일가 64,900 2021.07.13 15:30 장마감 관련기사 신흥에스이씨, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 1.79% ↑신흥에스이씨, 2차전지 테마 상승세에 5.89% ↑신흥에스이씨, 주당 280원 현금배당 결정 close 가 8억 규모인 2만578주에 대한 전환청구권을 행사한다고 13일 공시했다. 전환가액은 3만8875원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr