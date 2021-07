대환대출 플랫폼 수수료…2금융권도 "부담 크다"(종합)

12일 금융당국 2금융권과 화상회의

[아시아경제 기하영 기자]올 하반기 대환대출 플랫폼 서비스 출시를 앞두고 은행권과 금융당국의 의견 차가 드러난 가운데 제2금융권에서도 빅테크 플랫폼에 지급하는 수수료에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다.

13일 금융권에 따르면 금융위원회는 전날 여신금융협회, 저축은행중앙회와 일부 카드사, 저축은행 등과 화상회의를 열고 대환대출 플랫폼 서비스 추진방안을 논의했다.

이 자리에서 2금융권들은 금융당국이 추진하는 대환대출 플랫폼 서비스에 참여하겠지만 수수료 등 우려사항을 전달한 것으로 알려졌다. 실제 카드사, 저축은행 등 2금융권은 은행에 비해 규모가 적기 때문에 수수료 부담이 더 큰 상태다. 특히 중도상환수수료가 없는 카드사들은 대환이 수시로 이뤄질 경우 핀테크에 내야 하는 수수료 부담이 예상보다 더욱 커질 수 있다고 지적했다. 또한 한도와 관련된 규제를 완화해 줄 것도 건의했다. 저축은행은 운영시간에 대해 목소리를 낸 것으로 전해졌다. 2금융권은 그동안 금융당국에 수수료 부담을 낮추기 위한 공공 대출비교플랫폼 설립, 대출받은 지 6개월이 지난 차주만 대환 허용 등을 얘기해왔다.

이날 간담회는 대환대출 플랫폼 서비스와 관련한 2금융권의 의견을 듣기 위해 마련됐다. 대환대출 플랫폼은 은행권과 제2금융권의 모든 대출 상품을 모바일 애플리케이션(앱) 등을 통해 비교해보고 갈아탈 수 있도록 하는 서비스다.

10월 대환대출 플랫폼을 오픈을 앞두고 빅테크(대형 정보통신기업)의 대출비교 시스템에 연계했을 때 발생하는 수수료와 운영시간 등을 놓고 금융권의 반발이 거세지며 논란이 일자 금융당국이 잇따라 관련 업권과 간담회를 열고 있는 상황이다. 금융당국은 더 많은 금융소비자들이 대환대출 플랫폼을 이용하려면 상대적으로 많은 사람이 이용하는 빅테크의 민간 플랫폼이 더 효과적

이라는 입장이지만, 금융권은 수수료 문제뿐 아니라 빅테크의 종속을 우려하고 있는 상황이다.

이 때문에 시장에서는 대환대출 플랫폼 서비스 수수료 등에 대한 금융권과 빅테크간의 이견을 좁히기까지 당분간 진통이 불가피할 것이란 관측이 나온다.

