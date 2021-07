[포토]김수영 양천구청장 사회적경제 유공 대통령상 수상자 격려

성장현 용산구청장 12일 후암동 강모 어르신댁 방문, 삼계탕 전달하며 건강 기원

[아시아경제 박종일 기자] ◇김수영 양천구청장 사회적경제 대통령 표창 수상자 격려

김수영 양천구청장이 13일 오전 양천구청 열린참여실에서 열린 2021년 사회적경제 대통령 표창 수상 간담회에 참석, 수상자(‘양천나눔교육사회적협동조합’)와 기념촬영을 했다.

◇성장현 용산구청장 후암동 강 모 어르신댁 방문 삼계탕 전달

“어르신, 삼계탕 맛있게 드시고 더위 잘 이겨내시기 바랍니다”

무더위가 기승을 부린 12일 성장현 용산구청장이 후암동 강○○(85) 어르신댁을 방문, 삼계탕을 배달하고 이같이 말했다.

용산구(구청장 성장현)가 지역 내 저소득 어르신 4113명에게 초·중복맞이 삼계탕(레토르트)을 전달한다.

16개 동 노인복지후원회 주관이다.

삼계탕 외에도 쌀, 과일, 꿀, 해충퇴치기, 인견파자마, 여름이불, 쿨매트, 치약, 파스 등 물품을 동별 사정에 맞춰 함께 지급하고 있다.

성장현 용산구청장은 “지역 어르신들을 위해 각 동 노인복지후원회가 열심히 노력하고 있다”며 “비록 경로잔치는 열지 못하지만 어르신들 건강을 챙길 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr