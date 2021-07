자동제어로 에너지 효율 개선, 사전예방 운영체계 구축 등 운영 시스템 구축



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 ‘스마트 하수도 관리체계 구축 선도사업’에 가조공공하수처리시설이 선정돼 국비 15억원을 확보했다고 13일 밝혔다.

군은 이 사업에 선정됨으로써 공공하수처리시설에 4차산업 기술(ICT, IoT)을 적용한 지능화 시스템을 구축해 최적 운영, 에너지 절감 등 운영효율 극대화 및 안정적 방류수 처리수질 확보에 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

구인모 거창군수는 “이번 선정을 계기로 군민 편의도 높아지게 됐다”며 “추후 거창공공하수처리시설, 위천공공하수처리시설 등 지역 내 하수처리시설의 스마트 하수도 관리체계가 구축될 수 있도록 행정에서 최선의 노력을 기울이겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr