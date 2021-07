속보[아시아경제 임주형 기자] 13일 교육부에 따르면 지난 8∼12일 전국에서 유·초·중·고 학생 514명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

하루 평균 102.8명꼴로 확진돼 지난 1∼7일의 일평균 학생 확진자인 73명보다 30명 가까이 늘어나며 이번 학기 최고치를 경신했다.

