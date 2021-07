광주 서구, 스타트업 센터서 ‘창업기본교육’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 12일 청년창업플랫폼 서구 START UP CENTER(서구 스타트업 센터)에서 청년 창업가 양성을 위한 ‘제1기 창업 기본교육’을 마치고 수료식을 가졌다.

13일 서구에 따르면 이번 창업 기본교육은 지역 청년 예비 창업자들의 아이디어를 사업화하는 방향을 제시하고 또한 초기 창업가들이 안정적인 기업으로 성장하기 위한 방안 등에 중점을 두고 진행했다.

특히 ‘K-ICT 창업멘토링센터’ 전문 멘토를 비롯해 관내·외 유능한 강사를 섭외해 교육의 질을 높였으며 지역의 성공한 선배 청년 창업가 강의를 통해 좀 더 현실적인 교육으로 참여자들의 만족도를 높였다.

스타트업 센터는 창업 심화 교육 등 청년 창업가 육성을 위해 단계적·정기적으로 교육을 진행해 나갈 예정이며 스튜디오 활용, 원데이 창업특강 등 수요자 중심의 맞춤형 교육을 실시해 나갈 계획이다.

서구는 최근 농성역 지하 1층에 청년창업플랫폼 서구 START UP CENTER를 개소해 전문 취·창업 전문가가 상주해 상담을 진행하고 있으며 창업카페, 스튜디오, 컨퍼런스·스터디룸 등을 시민에게 개방해 취·창업 보육공간으로 운영하고 있다.

서구 관계자는 “스타트업 센터가 지역 청년 취·창업 허브 기관으로 자리 잡을 수 있도록 체계적인 창업 교육을 비롯해 정부 부처 창업 정보 제공 등 다각적인 지원을 해나가겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr