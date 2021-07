태국 노동자 7명 알파·델타 변이 동시감염

[아시아경제 조현의 기자] 영국발 알파와 인도발 델타 변이 바이러스에 동시 감염된 사례가 태국 수도 방콕에서 7명 확인됐다.

13일 현지 언론에 따르면 태국 보건부는 전날 방콕 시내의 한 대형 건설 현장에서 일하는 노동자 7명이 변이 바이러스 2종에 동시 감염됐다고 밝혔다.

해당 건설 현장에서는 근로자 1737명 중 1327명에서 코로나19 양성 반응이 나왔다. 이 중 23.3%는 알파, 73.7%는 델타 변이에 각각 감염된 것으로 드러났다.

변이 바이러스 2종에 동시 감염된 환자들은 현재 건강한 상태로, 염려할 만한 증상은 보이지 않는 것으로 전해졌다.

수파낏 시리락 보건부 의학국장은 "변이 바이러스에 동시 감염됐다고 해서 하나에 감염됐을 때보다 증상이 심각하다는 의미는 아니다"라고 설명했다. 그러면서도 "복수의 변이 바이러스에 감염되는 경우가 더 많아지면 혼합 또는 새로운 변이로 이어질 수 있다"고 우려했다.

수파낏 국장은 태국에서 델타 변이가 알파 변이를 대체해 우세종이 되는 과정에 있다고 봤다. 델타 변이는 현재 태국 전체 확진자의 24.1%를 차지하고 있다. 수도 방콕에선 57.1%로, 이미 우세종이 된 상황이다.

변이 바이러스 2종 감염 사례는 이번이 처음이 아니다. 벨기에에선 90세 여성이 지난 3월 알파와 남아프리카공화국발 베타 변이에 동시에 감염된 뒤 사망한 것으로 나타났다.

