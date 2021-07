[아시아경제 이정윤 기자] 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨 관련 취재를 하면서 경찰을 사칭한 혐의로 MBC 기자 2명 등을 고발한 윤 전 총장 측이 고발인 조사를 받았다.

13일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 이날 오전 고발인 조사를 진행했다.

MBC 취재진은 김씨의 박사논문 검증을 위한 취재를 하면서 김씨 지도교수의 과거 주소지 앞에 주차된 차량 주인과 통화하면서 경찰을 사칭한 의혹을 받고 있다.

지난 10일 윤 전 총장 측은 이들을 경찰에 고발했고 "경찰을 사칭해 일반 시민을 심문한 뒤 정보까지 얻어낸 사안으로 강요죄와 공무원자격사칭죄라는 중대 범죄가 범해진 것"이라고 밝혔다.

