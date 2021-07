'가짜 수산업자 금품수수 혐의' 이동훈 전 논설위원 경찰 출석(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 수산업자를 사칭한 김모(43·구속)씨로부터 금품을 받은 혐의를 받는 이동훈(51) 전 조선일보 논설위원이 13일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 이날 오전 10시께부터 이 전 위원을 불러 조사를 시작했다.

수산업자를 사칭해 검경과 언론·정치계 주요 인사들에게 금품을 제공한 김씨는 앞선 경찰 조사에서 이 전 위원에게 골프채 등 금품을 제공했다는 진술을 한 것으로 알려졌다. 이 전 논설위원은 윤석열 전 검찰총장의 대변인 역할을 맡았다가 지난달 20일 임명 열흘 만에 물러났다.

현재까지 가짜 수산업자와 관련된 경찰의 수사 대상은 이모 부부장검사와 전 포항 남부경찰서장 배모 총경, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 TV조선 앵커 등 모두 7명이다.

이 전 위원은 김씨가 국민의힘 소속 홍준표 의원과 김정재 의원을 만날 수 있도록 자리를 만들기도 했다. 두 의원은 김씨를 만난 뒤에 수상함을 느끼고 거리를 뒀다고 밝힌 바 있다.

