[아시아경제 박지환 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 264,500 전일대비 9,500 등락률 +3.73% 거래량 176,966 전일가 255,000 2021.07.13 10:54 장중(20분지연) 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"롯데케미칼·삼성화재, 중대재해 예방 위해 위험관리 협력삼성화재-롯데케미칼, 중대재해 예방 위험관리 파트너십 체결 close 은 오는 2030년까지 수소사업에 총 4조4000억원을 투자할 계획이라고 13일 공시했다.

2025년까지 2조원을, 2030년까지 나머지를 투입할 계획이다. 수소사업의 매출 목표는 2025년까지 6000억원, 2030년까지 3조원을 제시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr