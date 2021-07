우리카드, 세틀뱅크와 업무협약 체결…"'010페이 체크' 출시"

이달 중 010페이 체크카드 출시

결제금액의 0.2% 010페이 머니 적립

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 선불충전 겸용 체크카드 출시를 위해 테크핀 기업 세틀뱅크와 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

전일 서울 역삼동에 위치한 세틀뱅크에서 진행된 업무협약식에는 김정기 우리카드 사장과 최종원 세틀뱅크 대표 등이 참석해 010페이 플랫폼을 기반으로 한 '010페이 체크카드'를 출시하기로 했다.

해당 카드를 발급받고 이용하는 고객은 결제할 때마다 최소 1원~최대 1000만원까지 100% 당첨되는 행운상자를 지급 받는다. 또 출시를 기념해 발급 후 첫 이용 시 커피 쿠폰을 제공한다.

우리카드 관계자는 "이달 중 출시 예정인 010페이 체크카드는 전월 실적과 상관없이 결제금액의 0.2%를 010페이머니로 적립하는 혜택을 담았다"며 "세틀뱅크와 함께 010페이 플랫폼 이용 고객들에게 안전하고 편리한 결제서비스를 제공하게 될 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr