[신간안내]'쇼핑의 과학' 外

◆쇼핑의 과학= 변화의 물결에서 오프라인 소매업이 기본을 다지고 영감을 얻을 방법을 알려준다. 저자가 1999년 펴낸 초판에 인터넷 쇼핑, 해외 진출 등에 대한 조사와 연구를 가미해 집대성했다. 여전히 오프라인 매장을 찾는 소비자를 어떻게 사로잡을지 기본을 알려주고 새로운 변화에 대한 영감을 불어넣는다.(파코 언더힐 지음/신현승 옮김/세종서적)

◆사랑하는 아이= 파티에 참석했다 돌아오는 길에 실종된 여대생 레나. 14년 뒤 교통사고가 발생한다. 피해자인 여자는 레나처럼 금발이고 이마에 상처도 있다. 레나의 아버지는 병원으로 달려가지만, 의식을 잃은 환자는 레나가 아니다. 그런데 함께 사고당한 열세 살 소녀가 어린 시절 레나와 판박이처럼 닮았는데….(로미 하우스만 지음/송경은 옮김/밝은세상)

◆힌두교사 깊이 읽기, 종교학이 아닌 역사학으로= 힌두교가 무엇인지 총체적으로 알려주는 개설서. 힌두교가 전통을 흡수 통합한 과정을 살피고, 그 구동 장치로서 바르나(카스트) 등을 분석한다. 불교에 대한 이해를 높이는 연구서이기도 하다. 힌두교의 본질을 역사 속에서 고찰하고, 역사학계에서 인도사 연구가 왜 중요한지 설파한다.(이광수 지음/푸른역사)

