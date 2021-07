윤석열 "2차 추경 선심성 퍼주기 안 돼…피해 계층에 두텁게 지원"

'윤석열이 듣습니다' 네번째 행보

서울 용산구 한식백반 전문점 찾아

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 12일 "국회에서 논의 중인 2차 추경은 선심성 퍼주기가 아니라 소상공인, 자영업자의 충분한 손실보상과 피해 계층에게 빈틈없이 두텁게 지원되도록 쓰여야 할 것"이라고 밝혔다.

윤 전 총장은 이날 현장행보 '윤석열이 듣습니다'의 네 번째로 서울 용산구에 위치한 백반 전문점을 찾아 자영업자 현장 목소리를 들은 뒤 이처럼 말했다.

식당을 운영하고 있는 부부는 이날 윤 전 총장에게 "코로나19로 인해 가뜩이나 이 주변 군인 손님들도 많이 줄었는데 앞으로가 더 걱정"이라고 토로했다. 사회적 거리두기 지침을 4단계로 격상하는 수도권에서는 영업시간과 인원 수 제한이 뒤따른다.

부부는 또한 문재인 정부의 소득주도성장 정책도 비판했다. 부부는 "최저임금 인상 전에는 하루 한 사람 인건비가 6만~7만원이었는데 지금은 10만원이 넘어간다"면서 "우리 직원이 3명이니 한 달로 치며 인건비만 1000만원에 달해 코로나로 매출까지 줄어들면 도저히 버텨낼 재간이 없다"고 했다.

자영업자의 애로사항을 들은 윤 전 총장은 "최근 시내 점포 몇 군데를 들렀는데 거리는 텅텅 비었고 폐업점포들이 수두룩했다"면서 "소득주도성장과 코로나 방역정책 실패로 가는 곳마다 벼랑 끝에 몰린 소상공인, 자영업자의 허탈한 한숨과 절규만 가득했다"고 말했다. 이어 2차 추가경정예산으로 편성된 33조를 자영업자 등 피해 계층을 위해 써야 한다고 강조했다.

