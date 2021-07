[아시아경제 이민지 기자] 슈펙스비앤피 슈펙스비앤피 058530 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,620 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일슈펙스비앤피, 지난해 영업이익 11억…전년比 66%↓ close 는 채권자 에스엠중공업 주식회사가 서울고등법원에 제출한 기업매각절차속행중지가처분 신청취하서를 접수했다고 12일 공시했다.

