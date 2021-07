퓨전 국악 '악단광칠'·'인생 꽃 같네' 밀양서 보자

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양문화재단은 기획 공연 '인생 꽃 같네'가 오는 23일 오후 7시 30분에 밀양아리랑아트센터 대공연장에서 공연된다고 12일 밝혔다.

인생 꽃 같네는 한국문화예술회관연합회가 주관하는 2021년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화 공감 사업 공모에 선정된 작품으로 코리안 샤머닉 펑크 밴드 '악단광칠'의 퓨전 국악 공연이다.

공연은 현대 전자악기의 사용 없이 대금·아쟁·가야금 같은 전통악기와 굿 음악, 서도 민요의 현대적 해석으로 신명나는 음향과 춤이 있는 퓨전 국악으로, 황해도 전통 음악과 현대 음악을 절묘하게 엮어낸 무대를 선보인다.

또한 특유의 에너지 넘치는 음향으로 코로나에 지친 밀양시민들의 삶에 희망의 기운을 북돋아 주는 위로의 시간이 될 것으로 기대된다.

공연은 8세 이상 관람가로 균일 1만원이며, 밀양문화재단 홈페이지와 전화로 받고 있다.

