[아시아경제 이민지 기자] 브리지텍 브리지텍 064480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,280 전일대비 10 등락률 -0.19% 거래량 324,003 전일가 5,290 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 브리지텍, 주당 100원 현금배당 결정【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! 브리지텍, 34억 규모 신한은행 AI 상담사 개발 계약 close 은 엘지류플러스와 94억원 규모로 우리카드 통신인프라 구축용 장비, 라이선스 및 개발 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr