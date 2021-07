[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,915 전일대비 25 등락률 +1.32% 거래량 78,807 전일가 1,890 2021.07.12 10:06 장중(20분지연) 관련기사 회계제도 6개월 뒤 달라지는데…보험사 재무관리 잇딴 지적롯데손보, 카톡 챗봇으로 긴급출동 신청DB손보, 쿠팡물류센터 보험금 최대 70억…"중장기 보험료 인상 요인" close 은 이사회내 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 신설했다고 12일 밝혔다.

롯데손보는 최근 이사회에서 ESG위원회를 신설하는 안건을 심의, 의결했다. 손해보험업계에서 두번째로 신설된 롯데손보 ESG위원회는 위원 과반수 이상을 사외이사로 구성하고, 위원장을 사외이사가 맡도록 해 독립성을 보장했다.

롯데손보는 환경보호와 사회적 안전망 등 ESG 이슈에 대한 고객, 사회, 주주의 요구에 선제적으로 대응할 방침이다. 회사의 기업가치를 제고함과 동시에 장기적으로 지속 가능한 성장을 할 수 있는 발판을 마련했다는 설명이다.

롯데손보 관계자는 "지속가능한 미래를 위한 환경보호와 본업을 통한 사회적 책임의 이행에 박차를 가할 예정"이라며 "지속적으로 강화해온 이사회 중심 경영을 바탕으로 ESG 정책ㆍ전략 수립에 대한 전문성을 높여가겠다"고 말했다.

