경기도, '동결 정액 기술' 도입‥ 승마산업 키운다

인공수정 양질 승용마 생산... 수태율 77%

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 ‘동결 정액을 활용한 번식 지원'으로 침체한 승마산업 활성화에 나선다.

경기도축산진흥센터는 12일 "인공수정 전문기술로 지난해 88%의 수태율을 달성한데 이어, 올해 상반기에는 '동결 정액' 기술을 도입해 77%의 수태율을 달성했다"며 이같이 밝혔다.

센터에 따르면, '동결 정액' 기술은 해동 시 생존율이 높고, -198℃의 액체질소에서 반영구적으로 보존 가능해 필요시 바로 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 승용마 생산에 기대를 낳고 있다.

'동결 정액' 기술은 신선 정액을 택배로 받아 번식에 이용할 경우 정액 제조일로부터 이틀 가량 지난 후에 사용하게 돼 인공수정 시 정액의 활력과 생존율이 낮아 수태율이 떨어지는 단점을 보완했다.

특히 배상책임보험인 '승용마 번식 보험'에 가입해 번식 지원을 희망하는 농가가 안심하고 위탁할 수 있는 여건을 마련했다.

센터는 지난 2015년 '경기·강원권 승용마 거점번식지원센터'로 지정된 후 도 내 승용마 생산 농가에 자연교배, 인공수정, 임신진단 등 승용마 번식 지원 사업을 추진하고 있다.

안용기 축산진흥센터 소장은 "동결 정액을 활용한 승용마 번식 지원으로 승마산업 활성화의 토대를 마련할 것"이라며 "농가는 안심하고 수태율을 높일 수 있는 경기도승용마거점번식센터를 활용해 주길 당부한다"고 말했다.

한편, 승용 씨암말에 신선 또는 동결 정액을 이용해 수정하면 생산농가에 1개 농가당 3두 이내에서 '코로나19 상생 보조금'을 한국마사회를 통해 지원하고 있다.

