환경감시할 사람이 필요없다 … UNIST, 자율무인시스템 연구센터 출범

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 사람이 해오던 환경감시 일을 곧 드론이 떠맡는다.

환경감시와 재난대응까지 맡는 ‘자율무인시스템’ 연구가 울산에서 시작된다.

첨단센서를 장착한 드론이 떠 산업단지 등을 상시 모니터링한다. 동시에 공해와 재난상황에 신속하고 효과적으로 대응하는 시스템을 구축하는 내용이다.

울산과학기술원(UNIST)은 지난 9일 오후 2시 제5공학관에서 ‘환경감시 자율무인시스템 연구센터’ 현판식을 개최했다.

연구센터는 이날 행사에 이어 대학중점연구소 산학연정위원회 워크숍을 열고 연구 협력을 위한 현안도 논의했다.

환경감시 자율무인시스템 연구센터는 2020년 교육부 주관의 ‘이공분야 대학중점연구소 지원사업’에 선정됐다.

센터는 지원 사업을 통해 교육부와 울산시로부터 최대 9년간 79억원의 연구비를 지원받으며 인재육성과 기술개발을 진행한다.

연구센터는 대기 중 오염물질을 감지할 수 있는 센서 개발, 이동형 환경감시 시스템 구축, 자율운용이 가능한 스마트 무인항공기 구현, 사고 발생 시 즉각적인 정보공유 및 생화학 재난 통합관리 시스템 개발 등 연구를 진행하고 있다.

연구센터장은 장재성 UNIST 기계공학과 교수가 맡았다.

같은 과 손흥선, 오현동, 신흥주 교수, 전기전자공학과 김재준 교수와 도시환경공학과 최성득 교수가 함께 참여한다.

장재성 센터장은 “산업 고도화로 대기오염물질의 발생과 환경재해 위험성이 증가하고 있다”며, “첨단 센서를 장착한 무인 스마트 시스템 구축은 대기 상태의 실시간 확인과 즉각적인 정보공유로 재난대응에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

연구센터는 지역과 공동 연구 및 활용 기반을 마련하기 위해 산학연정위원회를 구성해 운영할 계획이다.

위원회에는 울산시, 울산연구원, 국립재난안전연구원 등 유관기관이 참여한다. 이날 행사에서는 산학연정위원회 위원들이 참석한 가운데, 향후 협력방안에 대한 논의도 함께 진행됐다.

김성엽 UNIST 공과대학장은 “첨단 센서, 무인기, 자율운항 등 각 분야 경쟁력 확보로 환경과 국민 안전에 기여할 것”이라고 말했다.

이날 현판식에는 UNIST 김성엽 공과대학장, 박영빈 기계공학과장, 장재성 연구센터장과 울산시 박순철 국장, 울산정보산업진흥원 최규원 센터장, 국립재난안전연구원 조시범 시설연구사, 울산연구원 박재영 연구위원 등이 참석했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr