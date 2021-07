美 코로나19 신규감염자 99.7% 백신 미접종

[아시아경제 장효원 기자] 델타 변이가 기승을 부리는 미국에서 코로나19 신규 확진자 거의 전부가 백신을 맞지 않은 것으로 알려졌다.

10일(현지시간) 미국 언론에 따르면 현재 미국의 신규 코로나19 확진자의 99.7%가 백신을 접종하지 않은 사람들로 집계됐다.

신규 확진자의 절반 이상인 52%는 전파력이 강한 델타 변이 바이러스에 감염된 것으로 나타났다.

미 연방 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 현재 미국인의 절반 이상인 55%가 코로나19 백신을 최소 1회 이상 접종했다.

최근 연구 결과 역시 이 같은 경향과 일치한다. 프랑스 파스퇴르 연구소가 최근 의학저널 '네이처'에 게재한 논문에 따르면 화이자와 아스트라제네카 등 백신 접종을 두 차례 완료하면, 변이 바이러스에도 95% 효과를 발휘하는 것으로 나타났다.

미국 정부는 변이 확산을 막기 위한 백신 접종의 중요성을 연일 강조하고 있지만, 목표치만큼 속도는 내지 못하는 상황이다.

