금융당국, '코로나19 특례보증' 일단 하반기 종료 전망

[아시아경제 성기호 기자] 금융당국이 코로나19로 피해를 본 소상공인, 중소기업 등을 위한 특례보증 프로그램을 올 하반기에 마무리할 예정이다.

11일 금융당국에 따르면 코로나19 피해 소상공인과 중소기업에 유동성을 지원하기 위해 도입한 특례보증이 목표치인 15조3000억원을 넘기면서 올 하반기로 종료될 예정이다.

특례보증은 코로나19 관련 수·출입에 피해를 본 기업, 여행·숙박·공연 등 경기민감업종을 영위해 피해 우려가 있는 기업, 그 외 코로나19 피해가 우려돼 지원 타당성이 확인된 기업을 대상으로 우대사항을 적용해 보증하는 것이다.

신용보증기금(신보)과 기술보증기금(기보), 지역신보가 지난해 초부터 집행한 코로나19 관련 특례보증과 신속·전액보증 규모는 올 6월까지 총 17조9000억원에 이른다.

금융당국은 목표치를 이미 넘긴 만큼 지원 프로그램은 일단 종료할 예정이다. 이후에는 특례보증이 아니더라도 정책금융기관이나 지자체 등의 지원 프로그램을 통해 도움을 받을 수도 있다.

금융당국은 코로나19 상황이 악화해 추가 수요가 있다고 판단될 경우에는 정부 출연을 늘려 특례보증 프로그램을 재개할 계획이다.

