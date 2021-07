▲이광웅씨 별세, 권성님씨 남편상, 이미정·이미원·이미리·이정일(아시아경제 편집국장)씨 부친상, 정종대(전 마리아회고 교사)·김건식·조영권씨 장인상, 김혜진씨 시부상 = 9일 오후, 전남 목포시 용당로 384번길 32 금호장례식장 1호실, 발인 7월12일 오전 8시 ☎061-272-0400

