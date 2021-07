광주 서구 ‘고화질 IP영상방송시스템’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 코로나19 확산 방지를 위한 비대면 행정 활성화 일환으로 실시간 ‘고화질 IP영상방송시스템’을 본격 운영한다고 9일 밝혔다.

IP영상방송시스템은 서구청 회의실에서 진행되는 월례조회, 문화행사, 교육 강좌뿐만 아니라 서구의회에서 진행되는 의회 본회의, 상임위 등의 실황을 전 부서TV 및 직원 개인PC에서 시청할 수 있다.

특히 동 행정복지센터 TV에서도 구청 주요행사 및 의회 본회의 영상을 시청할 수 있어 시민들과의 공감과 소통이 한층 원활해질 전망이다.

서구는 이번 시스템 도입으로 직원 누구나 개인PC를 이용해 보다 쉽게 방송을 청취함으로써 직원 간의 원활한 소통과 구정정보 및 정책을 실시간 공유할 수 있어 업무의 효율성이 극대화될 것으로 보고 있다.

서대석 서구청장은 “각종 중요행사 및 교육 등에 비대면 영상서비스가 확대되는 만큼 IP영상방송시스템을 보다 안정적으로 운영, 시민들과의 공감과 소통을 확대해 나가는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr