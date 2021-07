이인영 장관 "한반도 평화시대 경남 역할 기대" … 통일부와 정책간담회 열어

김경수 지사 "적극적으로 남북교류 임하겠다"

이인영 장관 "남북교류협력 정상화 시 경남 역할 큰 기대"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 9일 이인영 통일부 장관과 김경수 도지사가 참석한 가운데 '통일부-경상남도 평화·통일 기반조성 정책 간담회'를 열었다.

김 지사는 인사말을 통해 "경남은 지역의 시민 사회를 중심으로 다양하게 남북 교류를 추진해 왔다"며 "남북관계가 정상화되면 경남이 준비하고 있는 제조업을 중심으로 하는 다양한 교류 협력이 이뤄질 수 있도록 적극적으로 임하겠다"고 밝혔다.

이에 이인영 통일부 장관은 "과거 경남은 지방 정부 차원에서 남북 교류와 평화 협력의 큰 이정표를 세웠다"고 평가했다.

그러면서 "농업에서 첨단 산업까지 경남은 고른 산업 기반을 갖추고 있어 향후 남북교류 협력에서 큰 역할이 있을 것이다"고 기대를 표했다.

이날 정책간담회에서는 남북교류 및 평화통일 유관 단체별 사업 현황과 건의 사항 등이 논의됐다.

