"北, AZ 백신 부작용 우려해 수용 거부…남북협력 카드로 '백신 공여' 고려 가능"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 코백스(COVAX)를 통해 도입할 예정이었던 아스트라제네카(AZ) 백신의 부작용을 우려해 수용을 거부하고 있는 것으로 나타났다. 중국, 러시아 백신 도입에도 소극적이어서, 향후 백신 공여를 남북협력 카드로 고려할 수 있다는 제언이 나왔다.

국가안보전략연구원은 9일 서울 포시즌스 호텔에서 '북한 정세 브리핑: 쟁점과 포커스' 주제로 개최한 기자 간담회에서 "북한은 해외 코로나19 백신 도입을 추진중이나 현재 확보량은 없는 것으로 관측된다"며 이같이 밝혔다.

연구원은 "북한이 코백스를 통해 도입할 예정이었던 AZ 백신의 부작용을 우려, 수용을 거부하면서 타 백신으로의 대체 가능성을 타진 중"이라고 전했다. 국제 백신협력체 코백스는 북한에 AZ 백신 170만회분을 지난 5월까지 전달할 예정이었지만, 북한이 백신 전달을 위한 구호요원의 방북을 거부하면서 공급이 지연되고 있는 상태다. 미국이 저소득국에 기부 예정인 화이자 5억회 분 공여 대상에 북한도 포함돼 있지만 역시 도입 진전은 없다.

이 가운데 북한은 중국, 러시아 백신 도입에도 소극적인 것으로 나타났다. 연구원은 "중국산 백신에 대한 불신으로 도입을 주저하고 있으며 러시아 백신은 긍정적으로 평가하나 무상지원을 요구하는 듯 하다"며 "코백스를 통한 지원만으로는 북한이 필요로 하는 물량을 확보할 수 없으므로 백신 공여를 남북협력 카드로 고려 가능하다"고 전망했다.

오는 8월 한미연합훈련이 예정된 가운데 향후 북한이 무력시위에 나설지 여부에 대해서 연구원은 "한미연합훈련 수위에 맞추어 무력시위 수준을 정할 것으로 예상된다"며 "상반기와 유사한 규모의 훈련이 진행되면 단거리 미사일 발사 정도에 그치고, 정상적 규모의 훈련이 진행될 경우 고체연료 사용 잠수함탄도미사일(SLBM)을 발사할 가능성이 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr