[아시아경제 이민지 기자] 일지테크 일지테크 019540 | 코스닥 증권정보 현재가 4,955 전일대비 95 등락률 -1.88% 거래량 388,240 전일가 5,050 2021.07.09 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 일지테크, 덕양산업 등 강세…최재형 대권출마설에 임원 사시·연수원 동기 부각모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언!일지테크, 외국인 1만 2780주 순매수… 주가 1.64% close 는 해외 계열회사인 북경일지차과기유한공사가 대구은행 상해지행에 차입한 금액을 보증하기 위해 101억원 규모로 채무보증에 나섰다고 9일 공시했다. 이는 자기자본 대비 9.49%에 달하며 채무보증 종료일은 내년 7월 9일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr