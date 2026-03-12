[특징주]호실적·배당 소식에…일지테크 29% ↑

자동차 차체 부품 기업 일지테크 일지테크 close 증권정보 019540 KOSDAQ 현재가 6,340 전일대비 1,460 등락률 +29.92% 거래량 427,562 전일가 4,880 2026.03.12 09:31 기준 관련기사 일지테크, 북경일지차과기유한공사에 111억원 규모 채무보증 결정 [e공시 눈에 띄네]코스닥-9일 일지테크, 101억원 규모 계열사 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 가 실적 개선 및 현금배당 등 소식에 29%대 강세를 보이고 있다.

12일 오전 9시 29분 일지테크는 전 거래일 대비 29.92%(1460원) 오른 6340원에 거래되고 있다.

전날 일지테크는 연결 기준 지난해 영업이익이 480억원으로 전년 대비 전년 대비 96.4% 증가했다고 공시했다. 매출 역시 8551억원으로 전년보다12.9% 뛰었다. 현대차 등 고객사 생산량 증대와 환율 효과 등에 따른 결과다.

아울러 일지테크는 보통주 1주당 150원의 현금배당에도 나선다. 배당금 총액은 약 20억원이며, 시가배당률은 3.6%다. 배당기준일은 지난해 12월 31일이며, 배당금 지급일은 오는 27일 정기주주총회 이후 1개월 내로 결정될 예정이다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



