[아시아경제 이민지 기자] 압타머사이언스 압타머사이언스 291650 | 코스닥 증권정보 현재가 24,600 전일대비 1,700 등락률 +7.42% 거래량 1,612,635 전일가 22,900 2021.07.09 11:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일압타머사이언스, 주가 2만 8050원.. 전일대비 -3.11%정부 발표했다! 강하게 급등할 바이오 대장 株! 찾았습니다!! close 는 코로나19 치료제 백신 신약개발 사업단의 ‘코로나 19 중화압타머 치료제 개발’ 과제 주관 연구기관으로 선정됐다고 9일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr