바이든, "아프간에 미군 더 주둔해도 소용없어...8월말 철군완료"

"그들 나라를 지키는건 그들 손에 달린 문제"

탈레반은 카불 포위 시작...미군 철수 후 공격예상

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 아프가니스탄 철군방침을 적극적으로 옹호하며 다음달 말까지 미군의 철수가 완료될 것이라고 밝혔다. 바이든 대통령은 아프간 정부군의 능력을 믿는다고 강조했지만, 이미 탈레반이 아프간 주요지역들을 대부분 장악했고 미군 철군이 완료되면 수도 카불에 대한 대대적인 공격에 나설 것으로 예상되고 있다.

8일(현지시간) 바이든 대통령은 이날 아프간 철군상황에 대해 백악관에서 가진 브리핑에서 "미군이 몇명이 주둔하든 이제 미군이 아프간에서 더 이상 할 수 있는게 없다"며 "아프간에서 미군의 임무는 8월31일 종료될 것이며, 그들의 나라를 지키는건 이제 그들 손에 달린 문제"라고 밝혔다. 이어 "미군이 아프간에 간 것은 국가건설을 위해 간 것이 아니라 테러조직 알카에다의 수장 오사마 빈라덴의 제거와 알카에다의 능력을 없애기 위한 것이었으며 미군은 이미 두가지 목표를 모두 달성했다"고 강조했다.

이와함께 바이든 대통령은 중국과 러시아 등 새로운 전략적 경쟁자들과의 대응에 더 주력해야한다며 아프간 철군의 시급성을 강조했다. 그는 "미군의 자원은 이제 다른 곳에 더 집중돼야한다"며 "20년전 정책에 묶여있을 여유가 없으며 새로운 위협에 대응해야할 것"이라 밝혔다.

미 정치권 일각에서 아프간 철군을 미국의 베트남전 패전과 비교하는 것에 대해서도 언급하며 "탈레반은 북베트남이 아니다"라고 강조하며 "아프간군의 능력을 신뢰한다"고 밝혔다. 이어 "탈레반은 지금 2001년 전쟁 시작 후 군사적으로 가장 강하지만 아프간군은 훨씬 더 큰 군대와 공군이 있다"며 "탈레반이 아프간 전역을 장악할 가능성은 매우 낮다"고 언급했다.

그러나 바이든 대통령의 발언과 달리 아프간 정부군은 곳곳에서 탈레반 군에게 밀리고 있는 상황이다. CNN 등 외신에 따르면 탈레반은 아프간 전체의 절반 이상을 장악했고, 수도 카불 일대에 대한 포위작전을 준비 중으로 알려졌다. 미군의 철수가 완료되면 카불에 대한 대대적인 공세가 예상되고 있다.

미 국방부에 따르면 현재 미군의 철군은 90% 이상 완료된 상태로 앞서 지난달 말 아프간 내 최대 군사 거점인 바그람 공군기지에서의 철수를 마치면서 사실상 마무리 단계로 접어들었다.

