尹 만난 김영환 "집단·대중에 끌려가지 말고 끌고갈 힘 가져야"

[아시아경제 최대열 기자] 김영환 전 의원은 8일 윤석열 전 검찰총장을 만나 "자기가 생각하고 결정하지 못해 자기가 속한 집단에, 대중에 끌려가는 정치인이 많았는데 지도자는 끌고갈 수 있는 힘을 가져야 한다"고 말했다.

김 전 의원은 이날 저녁 서울 종로구 한 식당에서 윤 전 총장과 밥을 먹고나서 취재진과 만나 이 같이 전했다. 김 전 의원은 "윤 전 총장께서 나라와 민족을 위해 생각하는 방향으로 결단하고 끌고가는 지도자가 될 것이고 그렇게 되면 우리 민족에게 큰 희망이 되지 않을까 생각했다"고 말했다.

국민의힘 입당에 대해 어떤 의견을 전했는지에 대해선 "결정은 스스로 해야 한다, 결정에 대해 스스로 책임지는 자세가 필요하다"고 말했다고 했다. 여권 지지율 1위인 이재명 경기도지사와 관련해선 전혀 얘기하지 않았다고 김 의원은 전했다.

앞서 두 사람은 식사 전 "평소에 존경하는 분" "어떻게든 도와줘야겠다는 생각" 등 덕담을 주고받았다. 윤 전 총장은 김 전 의원에 "인문학적, 균형이 잡힌 정무적 감각을 가져 평소에 존경하는 분"이라고 했다.

윤 전 총장이 앞으로 꾸릴 캠프에서 따로 직책을 맡아달라고 하지는 않았으나 도울 수 있는 일이 있다면 도울 예정이라고 김 전 의원은 전했다. 그는 "윤 전 총장을 지키는 길이 정권교체 첫 분수령이라 생각하기에 백의종군하는 자세로 아무 직책 없이 굳은 일 찾아서 자발적으로 돕겠다고 했다"고 말했다.

